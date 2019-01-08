TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Dünya

Hong Kong'da petrol tankeri alev aldı: 1 ölü

Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong'un güney sularında bir petrol tankerinin alev alması sonucu, mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, en az 21 kişi kurtarıldı.

08 Ocak 2019 Salı 14:44 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 14:44

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER