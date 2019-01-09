TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Sri Lanka'da çapa makinesi ile kaza

Sri Lanka'da bir çapa makinesini ulaşım aracına çevirerek, aracın arkasındaki kasaya binen bir aile, kaza yaptı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25

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