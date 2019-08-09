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Dünya

Yemen'in Aden kentinde çatışmalar şiddetleniyor

Yemen'de Maaşık Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan ayrılıkçı Güney Hareketi ile meşru hükümet güçleri arasında çatışmalar şiddetlenirken, uluslararası Aden Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:58 - Son Güncelleme 09 Ağustos 2019 Cuma 13:59

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