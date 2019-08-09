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Dünya

Uçak pistinde trafik kazası

İspanya'nın Madrid Havalimanında medyana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Uçakların kalkış ve iniş yaptığı pist üzerinde yaşanan kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:10 - Son Güncelleme 09 Ağustos 2019 Cuma 10:10

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