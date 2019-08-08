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Dünya

Bıçakla yakıt isteyen adamı benzinle uzaklaştırdı

Brezilya’da bir pompacı, kendisine bıçak çekerek yakıt isteyen adamı üzerine benzin dökerek uzaklaştırdı. O anlar kameralara yansıdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:20 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:22

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