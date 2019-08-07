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Dünya

Parlamentoya bebeğiyle gelen milletvekili dışarı çıkarıldı

Kenya'da milletvekili parlamentoya 5 aylık bebeğini getirince, meclis başkanının emriyle dışarı çıkarıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:31 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:45

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