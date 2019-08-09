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Dünya

Hindistan'da sel ve toprak kaymalarında 22 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 22 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığı açıklandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:49 - Son Güncelleme 09 Ağustos 2019 Cuma 12:49

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