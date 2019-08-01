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Dünya

Yemen'de Husiler balistik füze ve İHA'larla saldırdı: En az 32 ölü

Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:59 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:00

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