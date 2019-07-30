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Dünya

Fransa'da geleneksel balon festivali düzenlendi

Fransa'nın Hageville kentinde düzenlenen Sıcak Hava Balon Festivali'nde yine renkli görüntüler oluştu.

30 Temmuz 2019 Salı 16:47 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 16:49

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