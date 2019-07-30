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Dünya

Yapay dalga havuzunda arıza: Dalgalar arasında kalan 44 kişi yaralandı

Çin’deki bir su parkında bulunan yapay dalga havuzunda meydana gelen arıza sonucu dalga şiddeti arttı. 44 kişinin yaralandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:04 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30

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