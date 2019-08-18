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Yaşam

Yavru alageyiğe keçi süt anne oldu

İstanbul'daki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ve annesi tarafından reddedilen yavru alageyiğe, aynı gün 2 yavru dünyaya getiren keçi süt annelik yapıyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 17:50 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 17:51

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