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İzmir'de yüksek gerilim hatlarına havadan temizlik

Yüksek gerilim hatlarının oluşan kirlilik nedeniyle yalıtkanlıkları azalıyor. Bu nedenle yalıtkanlar zaman zaman temizlenmek zorunda. Ege'de ilk kez bu işlem havadan yapıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:50 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 17:05

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