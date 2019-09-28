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Türkiye

Yanan otomobili balkondan su dökerek söndürmeye çalıştılar

Bartın'da park halindeyken yanan otomobili, apartman sakinleri balkondan su dökerek söndürmeye çalıştı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:45 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:47

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