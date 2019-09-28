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Türkiye

İstanbul'da 2 bin 864 toplanma alanı bulunuyor

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, toplanma alanlarını yeniden gündeme getirdi. Türkiye genelinde 15 bin 910 toplanma alanı var. Bunların 2 bin 864'ü İstanbul'da.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:15 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:31

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