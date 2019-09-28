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Türkiye

Başarılı operasyonlar terör örgütünden kaçışları artırdı

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlar örgütten kaçışları artırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 177 teröristin ikna sonucu teslim olduğunu söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:27 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:29

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