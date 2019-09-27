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Artvin'de sel nedeniyle dereler taştı yollar kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Hopa-Borçka karayolu da dere taşması sonucu ulaşıma kapandı.
28 Eylül 2019 Cumartesi 10:09 -
Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:10
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