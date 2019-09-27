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Türkiye

Mülteci gemisi battı, düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı

Muğla'da yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı. Aralarından 2 bebeğinde olduğu 15 kişinin yardımına Türk askeri yetişti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:51 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:52

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