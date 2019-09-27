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Türkiye

Önce dev Türkiye haritası oluşturdular, sonra kitap okudular

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Alpaslan Ortaokulu tarafından yürütülen "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında, dev Türkiye haritalı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

27 Eylül 2019 Cuma 20:14 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 20:14

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