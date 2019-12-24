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24.12.2019 - 10:16
Trafik güvenliğini etkilemeyen araçlar çekilemeyecek
24.12.2019 - 10:02
Bakan Akar: Libya mutabakatı tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı
24.12.2019 - 09:57
Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek
24.12.2019 - 09:53
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongre'ye Türkiye uyarısı
24.12.2019 - 03:33
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Resmi Gazete'de
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Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı
Gaziantep'te boş araziye devrilip yanan otomobilin yanında baygın şekilde yatan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
24 Aralık 2019 Salı 10:28 -
Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 10:39
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