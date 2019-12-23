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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi açılışına katıldı
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2019'da uyuşturucu tacirlerine art arda darbe
2019 yılında İstanbul Emniyeti, zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirdi. Narkotik ekipleri yaklaşık 40 bin olaya müdahale etti, 93 suç örgütünü çökertti.
23 Aralık 2019 Pazartesi 17:03 -
Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:04
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