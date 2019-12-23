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Türkiye

Türkiye’nin uçak hastanesi

THY Teknik AŞ’nin gelişmiş hangarları, Türkiye’nin uçak hastanesi gibi çalışıyor. 4 ayrı lokasyondaki 8 hangarda, THY dışındaki uluslararası şirketlere de hizmet veriliyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:17 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:19

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