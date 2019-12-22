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Türkiye

İstanbul'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri sabah saatlerinde iptal edildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:51 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 00:52

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