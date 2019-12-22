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İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın çıktı. Ekiplerin söndürme işlemi devam ediyor.

22 Aralık 2019 Pazar 22:43 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 22:44

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