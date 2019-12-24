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Trabzon'da 10 ilçede orman yangını

Trabzon'un 10 ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılırken, yangınlarda şu ana kadar 5 ev yandı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 23:22 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 23:23

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