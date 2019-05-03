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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan gövde gösterisi

ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:30 - Son Güncelleme 03 Mayıs 2019 Cuma 00:31

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