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Almanya'da 2 camiye tehdit mektubu ve mermi bırakıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki camiye İslam karşıtı mektuplar gönderildi. Camilerden birine ayrıca mermi de bırakıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:29 - Son Güncelleme 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:29

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