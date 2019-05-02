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Almanya'da 2 camiye tehdit mektubu ve mermi bırakıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki camiye İslam karşıtı mektuplar gönderildi. Camilerden birine ayrıca mermi de bırakıldı.
02 Mayıs 2019 Perşembe 14:29 -
Son Güncelleme 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:29
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