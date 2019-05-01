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Pakistan'ın Tyrion Lannister'ı: Rozi Khan

Pakistanlı Rozi Khan, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisindeki Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage'a benzerliği ile dikkat çekiyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:55 - Son Güncelleme 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:55

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