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Gazze kaykay takımı imkansızlıklara meydan okuyor
Kendilerini “Gazze Kaykay Takımı” olarak adlandıran bir grup genç, tüm imkansızlıklara rağmen takım ruhunu kaybetmiyor.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:39 -
Son Güncelleme 01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:41
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