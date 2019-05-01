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Gazze kaykay takımı imkansızlıklara meydan okuyor

Kendilerini “Gazze Kaykay Takımı” olarak adlandıran bir grup genç, tüm imkansızlıklara rağmen takım ruhunu kaybetmiyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:39 - Son Güncelleme 01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:41

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