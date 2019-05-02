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Dünya

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'dan sokak ortasında infaz

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK militanları, yoldan geçen bir adamı ve karısını katletti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:55 - Son Güncelleme 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:55

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