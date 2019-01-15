TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
Kültür Sanat

Van sokaklarında müzik sesi

Van'ın İpekyolu ilçesinde görevlendirme yapılan belediyenin yürüttüğü çalışmalar sonucu sanatla buluşan çocukların çaldığı müzik aletlerinin sesi, sokaklarda yankılanıyor.

15 Ocak 2019 Salı 20:55 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 20:55

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER