TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
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Kültür Sanat

TRT Belgesel'in iddialı belgeseli "Ucuz Hayatlar"ın müzikleri Mercan Dede'den

TRT Belgesel, yeni yayın dönemine iddialı girdi. En büyük projelerinden biri de "Ucuz Hayatlar" adlı belgesel. Belgeselin müzikleri, dünyaca ünlü Müzisyen Mercan Dede'ye ait.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:23 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 23:23

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