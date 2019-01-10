TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
Kültür Sanat

TRT Belgesel yeni yayın döneminde Dünya'da ses getirecek

Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı TRT Belgesel 10. yılında Dünya'da da çok izlenen bir belgesel kanalı olma iddiasında. TRT Belgesel'in yeni içeriği ve logosu tanıtıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:42 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:42

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