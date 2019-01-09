TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Kültür Sanat

TRT'de yayınlanan "İnsanlık Hali"ne Yılın Kültür Sanat Programı ödülü

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin düzenlediği Kültür Sanat Ödülleri, İstanbul'da verildi. TRT'de yayınlanan "İnsanlık Hali", Yılın Kültür Sanat Programı ödülüne layık görüldü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:59 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:59

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