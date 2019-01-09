TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Kültür Sanat

Kendini şiirde bulan şair Cemal Süreya vefatının 29. yılında anılıyor

Şair, yazar ve çevirmen Cemal Süreya, vefatının 29. yılında sevenleri tarafından yad ediliyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:31 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:31

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