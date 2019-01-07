TRT Haber

7
Ocak 2019
Pazartesi
Kültür Sanat

"Küçük Prens" TRT Radyo'da yarın dinleyiciyle buluşacak

Dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı "Küçük Prens", radyo oyunu haline getirildi. Oyun 7 bölüm halinde ilk bölümüyle yarın TRT Radyo 1'de yayınlanmaya başlanacak.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:30 - Son Güncelleme 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:30

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