TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Kültür Sanat

Rafadan Tayfa Almanya'daki çocuklarla buluştu

TRT Çocuk’un sevilen animasyon çizgi filmi "Rafadan Tayfa", ilk kez yurt dışındaki Türk vatandaşları ile buluştu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:12 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:12

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