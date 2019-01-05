TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Kültür Sanat

Hababam Sınıfı’nın “Mahmut Hoca”sı Münir Özkul vefatının 1. yılında anılıyor

Münir Özkul, “Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Bugün, usta oyuncunun vefatının 1. yılı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:51 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:51

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