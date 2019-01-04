TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Kültür Sanat

Keşan'ın saat tamircisi mesleğinde 69 yılı geride bıraktı

79 yaşındaki Edirneli saat tamircisi Ziya Köseler'in ömrü tik-tak sesleri arasında geçti. Köseler, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

04 Ocak 2019 Cuma 10:59 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 10:59

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