TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Kültür Sanat

Yerli filmler 2018'de izlenme rekorları kırdı

2018 yerli filmler için altın yıl oldu. İzlenme rekorları kırıldı. TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa Dehliz Macerası da kategorisinde zirvede yer aldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 21:10 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 21:10

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