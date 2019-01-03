TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Kültür Sanat

Sinemada yaşanan promosyon krizi sürüyor

Sinema yapımcıları ile salon işletmecisi grup arasında fiyat, tarife ve şeffaflık konularında anlaşmazlık yaşanıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:42 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 12:49

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