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Sinemada yaşanan promosyon krizi sürüyor
Sinema yapımcıları ile salon işletmecisi grup arasında fiyat, tarife ve şeffaflık konularında anlaşmazlık yaşanıyor.
03 Ocak 2019 Perşembe 12:42 -
Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 12:49
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