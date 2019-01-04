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Moliere'in Cimri oyunu Ankara'da sahnelenecek
351 yıldan bu yana sahnelenen Moliere'in Cimri adlı oyunu yeniden Ankara seyircisiyle buluşacak.
04 Ocak 2019 Cuma 17:44 -
Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 17:45
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