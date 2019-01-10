TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Kültür Sanat

Buzdan enstrümanlarla sanat

İtalya'da düzenlenen Buz Müzik Festivali için buzdan enstürmanlar hazırlandı. Bu enstrümanları çalmak, müzisyenlere normalden daha fazla zorluk çıkarıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:07 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 11:07

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