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Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek için zirveye çıktılar
"Başka Van Gölü yok" sloganıyla yola çıkan gönüllüler, farkındalık yaratmak için Süphan Dağı'na tırmandı.
09 Eylül 2019 Pazartesi 17:38 -
Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
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