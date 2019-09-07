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Yaşam

71 yaşında ama 250 kilo ağırlığı 8 kere üst üste kaldırdı

71 yaşındaki Hayrettin Sönmez, 250 kilo ağırlığı tam 8 kez üst üste kaldırarak imkansızı başardı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:36 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:37

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