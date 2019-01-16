TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Ürdün'deki dev silo patlatmasına Türk imzası

Türkiye'de, çok sayıda projede yaptığı patlatmalarla tanınan Mehmet Güler, Ürdün'de 75 silodan oluşan dev yapının yerle bir edilmesini sağlayarak yeni bir başarıya imza attı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:16 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:16

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