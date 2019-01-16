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16.01.2019 - 17:27
CHP 5 ilde daha adaylarını açıkladı
16.01.2019 - 17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı
16.01.2019 - 15:12
CHP PM “yerel seçim” gündemiyle toplandı
16.01.2019 - 14:51
FETÖ çatı davasında gerekçeli karar açıklandı
16.01.2019 - 14:23
MİT tırlarını kışlaya götürmeye çalışmışlar
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Ürdün'deki dev silo patlatmasına Türk imzası
Türkiye'de, çok sayıda projede yaptığı patlatmalarla tanınan Mehmet Güler, Ürdün'de 75 silodan oluşan dev yapının yerle bir edilmesini sağlayarak yeni bir başarıya imza attı.
16 Ocak 2019 Çarşamba 17:16 -
Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:16
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