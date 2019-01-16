TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Türkiye'den Cerablus'taki Suriyeli kadınlara meslek eğitimi

Türkiye, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden temizlediği bölgelerde meslek eğitimi de veriyor. Cerablus'ta, kadınlar için meslek kursu açıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:52 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:53

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