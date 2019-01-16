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Kenya'daki saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti
Kenya’nın başkenti Nairobi’deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
16 Ocak 2019 Çarşamba 11:37 -
Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:37
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