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15
Ocak 2019
Salı
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Dünya

Suriyeliler Ayn el-Arab’ın YPG’lilerden temizlenmesini bekliyor

Suriye'nin Ayn el-Arab şehrinden Türkiye'ye gelen Suriyeliler, ülkelerine geri dönmek için bölgenin, terör örgütü PKK/YPG ve diğer terör örgütlerden temizleneceği günü bekliyor.

15 Ocak 2019 Salı 17:40 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 17:42

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