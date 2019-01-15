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15
Ocak 2019
Salı
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Dünya

El Bab'da yeniden futbol coşkusu yaşanıyor

Türk askeri tarafından terörden kurtarılan ve stadyumu onarılan El Bab'da futbol coşkusu yeniden başladı.

15 Ocak 2019 Salı 14:17 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 14:17

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