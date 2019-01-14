TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği: Türkiye Kürtler için tehdit değil

Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temmo, TRT World'e yaptığı açıklamada, "Türkler, Kürtler için tehdit oluştursaydı, yarım milyon Kürt Türkiye'de kalmazdı" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:36 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:36

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