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Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği: Türkiye Kürtler için tehdit değil
Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temmo, TRT World'e yaptığı açıklamada, "Türkler, Kürtler için tehdit oluştursaydı, yarım milyon Kürt Türkiye'de kalmazdı" dedi.
14 Ocak 2019 Pazartesi 19:36 -
Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:36
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